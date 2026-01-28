В Татарстане в 2025 году зафиксировали рекордное за пять лет число банкротств

В Татарстане по итогам 2025 года зарегистрировано 14,5 тыс. сообщений о введении судами процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это максимальный показатель за последние пять лет, сообщает РБК.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом число таких процедур выросло на 25,5%, однако темпы прироста замедлились. В 2024 году рост показателя составлял 33,2%.

Кроме того, в 2025 году процедуру внесудебного банкротства возбудили в отношении более 1,2 тыс. жителей Татарстана, что на 13,8% больше, чем годом ранее.

