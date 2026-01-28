В ДТП на Юго-Западной окружной дороге пострадали двое водителей
В поселке Ивняки Ярославского округа пострадали водители двух транспортных средств. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
По информации ведомства, 27 января в 20:20 на Юго-Западной окружной дороге столкнулись Chevrolet и Mazda. В результате пострадали оба водителя — 36-летнему мужчине оказали разовую помощь, 42-летней женщине в больнице назначили амбулаторное лечение.
Фото: УМВД по Ярославской области
«По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)»,— сообщили в УМВД.