Василеостровский район стал лидером по объему предложения элитного жилья

По итогам 2025 года рынок элитного жилья в Петербурге восстановился после спада 2024 года. Об этом сообщают аналитики NF Group. Общий объем предложения вырос на 7% в площади и на 15% в количестве лотов, достигнув 172 тыс. кв. м. Рост был обеспечен рекордным за четыре года вводом новых проектов: на рынок вышло девять комплексов общей площадью 305 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Василеостровский район стал новым лидером по объему предложения, увеличив свою долю с 22% до 39% благодаря старту продаж в трех новых ЖК. Прежний лидер, Московский район, опустился на шестое место из-за приостановки продаж в крупном проекте. Во всех районах продолжился рост цен: средняя стоимость «квадрата» в сегменте выросла на 25%, до 553 тыс. руб.

Спрос сохранился, адаптировавшись к новым условиям. Было продано 3 тыс. лотов, при этом почти половина сделок пришлась на новостройки, запущенные в 2025 году. Наметилась устойчивая тенденция к уменьшению площади покупаемого жилья: средний размер лота в сделках сократился до 56 кв. м. По мнению аналитиков, первичный рынок жилья бизнес-класса в минувшем году полностью адаптировался к отмене общедоступной льготной ипотеки.

Андрей Маркелов