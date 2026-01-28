На развитие Шахуньи планируется привлечь 8 млрд рублей

Нижегородские власти планируют привлечь 8 млрд руб. на развитие Шахуньи. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, для достижения этой цели правительство Нижегородской области и агрохолдинг «Руслакто» создали АНО «Агентство развития города Шахунья».

Привеченные средства планируется направить на развитие социальной инфраструктуры, инвестиционные проекты и дорожно-коммунальное хозяйство.

В рамках проекта в Шахунье будет создан совместный проектный офис. В его задачи входят поддержка инвестпроектов и формирование эффективной системы инвестиционного развития города. Также офис будет заниматься разработкой стратегических планов территориального развития, проектов по созданию комфортной городской среды, креативной экономики, туризма, предпринимательства, культуры и спорта.

По итогам реализации проекта в Шахунье региональные власти намерены масштабировать проект на другие северные районы Нижегородской области.

Андрей Репин