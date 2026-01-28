«Красное Сормово» увеличит уставный капитал на 11,9 млрд рублей
Акционеры нижегородской верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) решили увеличить уставный капитал предприятия на 11,9 млрд руб. за счет размещения дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. планируется разместить по закрытой подписке. Их смогут приобрести владельцы обыкновенных акций завода пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Сейчас уставный капитал верфи составляет 1,6 млрд руб. Совладельцами завода, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (57,79%), ОСК (35,18%) и Росимущество (3,39%).
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году ОСК утвердила программу модернизации завода с инвестициями 7,5 млрд руб. Нижегородская верфь строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия».