Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокуратура Самарской области провела проверку соблюдения правил при размещении объектов дорожного сервиса на региональных автомобильных дорогах. По данным надзорного ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Безенчукском, Борском и Сызранском районах, а также в Жигулевске обнаружено, что объекты дорожного сервиса — магазины, заправочные станции и другие — не имеют подъездов, съездов и примыканий к дорогам. Это создает препятствия для ведения предпринимательской деятельности и повышает риск ДТП.

Прокуратура направила представление временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Также в отношении ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Суд рассмотрел акт прокурорского реагирования и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. в отношении виновного юридического лица. Решение вступило в законную силу.

.

Андрей Сазонов