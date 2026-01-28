Минтранс Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокуратура Самарской области провела проверку соблюдения правил при размещении объектов дорожного сервиса на региональных автомобильных дорогах. По данным надзорного ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Безенчукском, Борском и Сызранском районах, а также в Жигулевске обнаружено, что объекты дорожного сервиса — магазины, заправочные станции и другие — не имеют подъездов, съездов и примыканий к дорогам. Это создает препятствия для ведения предпринимательской деятельности и повышает риск ДТП.

Прокуратура направила представление временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Также в отношении ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

Суд рассмотрел акт прокурорского реагирования и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. в отношении виновного юридического лица. Решение вступило в законную силу.

Андрей Сазонов