«Россети Тюмень» направили 66 млн на инвестпроект в Югре

«Россети Тюмень» завершили первый этап реконструкции высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре, увеличив мощность энергообъекта в 1,6 раза. Модернизация питающего центра позволила обеспечить выдачу почти 10 МВт дополнительной мощности для развития Федоровского нефтегазоконденсатного месторождения, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Стоимость реализации инвестиционного проекта составила порядка 66 млн рублей.



В рамках работ установленная мощность подстанции увеличена на 60 % – с 50 до 80 МВА. Энергетики установили два трансформатора большей мощности, смонтировали современные микропроцессорные устройства защит линий электропередачи, конденсаторы связи и шесть трансформаторов напряжения российского производства. Транспортировка и установка на фундаменты силовых агрегатов массой 78,5 тонны каждый осуществлялась такелажным способом. Для этого специалисты сконструировали шпальные клети с рельсами и применили гидравлические толкатели и домкраты. В технических мероприятиях были задействованы 18 энергетиков и четыре единицы спецтехники.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание повышению параметров надежности электросетевого комплекса в суровых климатических условиях Югры. Реконструкция подстанции позволит нефтяникам продолжить активное освоение Федоровского месторождения, входящего в число крупнейших центров добычи углеводородов России.

