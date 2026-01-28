По итогам 2025 года в Чувашии введено 821 тыс. кв. м жилья. Объем индивидуального жилищного строительства вырос на 27%, сообщил в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

В Чувашии в 2025 году ввели 821 тысячу квадратных метров жилья

На улучшение жилищных условий направлено более 4,3 млрд руб. Поддержку получили около 3 тыс. семей, в том числе в рамках программ льготной ипотеки и обеспечения жильем молодых специалистов.

В 2026 году планируется провести капитальный ремонт в 335 многоквартирных домах и заменить 260 лифтов. Также продолжится обновление коммунальных сетей.

До 2028 года предусмотрено инвестирование 29 млрд руб. в строительство 126 социальных объектов. По словам господина Николаева, в планах выйти на ввод 1 млн кв. м жилья в год.

Анна Кайдалова