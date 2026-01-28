С осужденных за вырубку леса жителей Лысьвы взыскали 1,6 млн рублей

Судебные приставы Пермского края взыскали ущерб, причиненный двумя жителями Лысьвенского округа лесному фонду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Двое жителей Лысьвы, осуществляя заготовку древесины на выделенной для этих целей делянке, значительно превысили допустимый объем, спилив деревья, не имеющие соответствующего клейма. В результате было уничтожено 205 деревьев пород ель, сосна, пихта, береза, осина. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 1,6 млн руб. Суд назначил виновным штраф и обязал возместить причиненный вред.

Два исполнительных документа о солидарном взыскании ущерба поступили на исполнение в Лысьвенское отделение ГУ ФССП по Пермскому краю. Должники в установленный срок решение суда не исполнили, в связи с чем была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего более 112 тыс. руб. Судебный пристав вынес также постановления об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ, установил запреты на совершение регистрационных действий с имуществом, обратил взыскание на их доходы и денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Однако полностью возместить причиненный ущерб позволила передача на реализацию арестованных у нарушителей автомобилей. Чтобы избежать их продажи, осужденные погасили долг в полном объеме.