Сохраняя наследие: как культура Калмыкии обретает новых защитников

В мире, где стираются границы, особенно ценным становится сохранение уникального культурного кода и природного достояния отдельных регионов. Ярким примером осознанного подхода к этой миссии стала коллаборация Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Туста» и легендарной Меховой фабрики «Москвичка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Природа и культура: два крыла одной миссии

Одним из ключевых направлений совместной работы стала поддержка единственного в Республике Калмыкия Государственного природного биосферного заповедника «Черные земли». Расположенный в зоне сухих степей и полупустынь, этот заповедник выполняет титаническую работу по сохранению хрупких экосистем в центре антропогенного опустынивания и защите птиц на озере Маныч-Гудило. Помощь в создании зон покоя для пернатых — это вклад в сохранение биологического разнообразия России, которое неразрывно связано с культурным ландшафтом региона.

Параллельно с природоохранными инициативами развивается и гуманитарное направление. Большое значение в рамках коллаборации уделяется проектам, направленным на глубокое изучение и популяризацию культурного кода Калмыкии. Ярким примером такой работы стало переиздание фундаментального труда — книги «История Калмыкии и калмыцкого народа с древнейших времен до конца XX века» Арлтана Николаевича Басхаева, кандидата исторических наук и заслуженного деятеля науки Республики Калмыкия. Значительная часть тиража этого издания будет направлена в общеобразовательные учреждения республики, что обеспечит передачу знаний подрастающему поколению и всем неравнодушным к истории края.

Стратегический взгляд на сотрудничество

«Для нас очень важно освещение локальных и уникальных для региона традиций. Также мы видим важность взаимодействия с молодежью и их нового взгляда на собственную культуру», — отмечает Мельников Артем Александрович, директор Меховой фабрики «Москвичка».