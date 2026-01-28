Депутаты Курултая ужесточают требования к «Продукту Башкортостана»

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан», сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Изменения коснутся положений, регламентирующих маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт Башкортостана», отмечается в сообщении. Сейчас решающее значение для маркировки имеет место создания товара: продукт должен быть изготовлен на территории республики из натурального сырья, тоже произведенного в регионе. Законопроект переносит акцент на качество: товар с маркировкой должен также соответствовать требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, установленным законодательством.

Также закон дополняется новой статьей об участии общественных организаций и граждан в обеспечении качества и безопасности продуктов. В этой работе «принимают участие профессиональные союзы, общества потребителей, иные общественные объединения, трудовые коллективы и граждане», указано в законопроекте.

На проект получено положительное заключение правительства Башкирии.

Добровольная маркировка знаком «Продукт Башкортостана» должна содействовать продвижению произведенной в Башкирии пищевой продукции на внутреннем и внешнем рынке.

Разрешения на маркировку пищевых продуктов этим знаком выдаются при соответствии продукции установленным требованиям сроком на три года. Соответствие требованиям подтверждает специальная комиссия.

Майя Иванова