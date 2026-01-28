В Иркутске военнослужащий после ухода жены убил ее подругу из фонда помощи жертвам насилия

В Иркутске в ночь на 28 января была убита подопечная местного благотворительного фонда, помогающего жертвам домашнего насилия. Подозреваемый — муж другой женщины, обращавшейся за помощью к фонду.

О происшествии сообщил руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев. По его словам, мужчина долгое время подвергал домашнему насилию свою жену и семилетнего сына. Женщина забрала ребенка, ушла из дома и обратилась за помощью в фонд. Предварительно, вечером 27 января мужчина отправился в «Оберег», чтобы забрать жену и ребенка, но так и не смог дождаться супруги. На остановке общественного транспорта он заметил другую женщину — ею оказалась еще одна подопечная фонда. Угрожая ножом, заставил пойти к себе домой.

Глава фонда Соболев сообщил, что мужчина несколько часов удерживал заложницу в квартире. На место прибыли «более 50 сотрудников полиции, спецслужб, ГИБДД, МЧС, военной прокуратуры», и спустя несколько часов хозяин квартиры открыл дверь. Заложница к тому моменту была убита. У нее остались две дочери, девочек передали бабушке.

По словам господина Соболева, преступление совершил участник СВО. Правоохранительные органы пока официально не отчитывались о происшествии.

По информации «Ъ», расследованием занимается военный следственный орган СКР.

Влад Никифоров, Иркутск