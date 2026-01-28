События в Миннесоте аукнулись в Милане

Между США и Италией разгорелся нешуточный скандал. Новости о том, что на зимние Олимпийские игры в Милане прибудут сотрудники печально известной Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), вызвали на Апеннинах взрыв общественного возмущения. Петиция с призывом не пускать на итальянскую землю «сквадристов Трампа» собрала за считанные дни 45 тыс. подписей. Этот порыв поддержали и многие итальянские оппозиционные политики, призвавшие премьера Джорджу Мелони, известную своими симпатиями к президенту США, перестать под него прогибаться. Власти Италии попытались сбить накал страстей заверениями, что сотрудники ICE будут «работать исключительно в своих дипломатических представительствах» и не будут иметь никаких полномочий за пределами консульства США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе, 18 января

Фото: Leah Millis / Reuters Сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе, 18 января

Фото: Leah Millis / Reuters

Сообщения о том, что в Милан, где в эту пятницу открывается зимняя Олимпиада, прибудут сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США, появились в итальянской прессе в минувший уикенд. Это совпало с шокировавшими весь мир новостями о том, как 24 января американские федеральные агенты убили в Миннеаполисе 37-летнего медбрата отделения интенсивной терапии итальянского происхождения Алекса Претти. А еще ранее в этом же месяце — застрелили 37-летнюю мать троих детей Рене Николь Гуд.

Рядовых итальянцев возмутил произвол агентов ICE по отношению к собственным гражданам. Но градус общественного недовольства в Италии резко возрос, когда стало известно, что сотрудники этой структуры собираются приехать в Милан в составе американского контингента безопасности на Играх, включающего представителей 20 федеральных агентств.

Запущенная в выходные в Италии общественная петиция с призывом не допустить в страну «сквадристов Трампа» (отсылка к чернорубашечникам во времена диктатуры Бенито Муссолини.— “Ъ”) за несколько дней собрала 45 тыс. подписей.

На этом фоне свое веское слово решили сказать и оппозиционные политики, осудившие отправку агентов ICE в Италию и раскритиковавшие премьера страны Джорджу Мелони за неспособность сказать «нет» Вашингтону.

«После уличных беспорядков и убийств в США мы теперь узнаем от их представителя, что агенты ICE прибудут в Италию, чтобы обеспечить безопасность на Олимпийских играх в Милане и Кортине. Мы не можем этого допустить. Наше правительство пыталось преуменьшить ситуацию, но все последние заявления ясно говорят о решимости ICE приехать и обеспечить "безопасность" и в Италии. Хватит кланяться»,— написал 27 января в соцсети Х экс-премьер Италии Джузеппе Конте, призвав нынешнюю главу правительства «установить свои собственные границы» и «принимать твердые решения».

Этот общественный порыв поддержал и мэр Милана Джузеппе Сала. «Олимпийские игры — это момент мира и братства, но мы впускаем эту милицию, которая убивает людей в США?.. Можем ли мы когда-нибудь сказать "нет" Трампу? Речь не идет о разрыве отношений или создании дипломатического инцидента, но можем ли мы сказать "нет"?» — задался риторическим вопросом мэр в эфире радиостанции RTL во вторник.

Шансом раскритиковать премьера воспользовался и целый ряд других оппозиционных политиков.

В итоге властям пришлось реагировать на скандал.

27 января министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози обсудил вопрос присутствия сотрудников ICЕ с послом США Тилманом Фертиттой. По итогам беседы вечером того же дня МВД Италии выступило с заявлением, где пояснило: все агенты ICE, направленные Министерством внутренней безопасности США в Италию, будут работать исключительно в «оперативном центре», создаваемом в американском консульстве в Милане.

«Стоит еще раз подчеркнуть, что детективы… не представляют собой оперативный персонал, такой как сотрудники, занимающиеся миграционным контролем на территории США, а являются специалистами исключительно в области расследований и не имеют никаких полномочий на территории Италии»,— отметило итальянское ведомство. И добавило, что главная задача этих людей будет состоять в помощи «в контроле и снижении рисков, связанных с транснациональными преступными организациями».

Сбить накал страстей попытался и глава МИД Италии Антонио Таяни. В кулуарах мероприятия, посвященного Дню памяти жертв холокоста 27 января, Таяни заверил журналистов, что никаких агентов в масках и с оружием наготове, как это было на улицах Миннеаполиса, в Италии не будет. Все агенты ICE будут решать исключительно антитеррористические задачи, не покидая пределов американской дипмиссии: «Давайте внесем ясность: они приезжают не для поддержания общественного порядка на улицах. Они приезжают для совместной работы в оперативных штабах».

Наконец, прокомментировать шумиху решили и в США. 27 января официальный представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила, что в задачи ICE входит только «оказание поддержки» Службе дипломатической безопасности США на Играх, а «все операции по обеспечению безопасности остаются под контролем Италии».

Наталия Портякова