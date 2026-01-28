Частный дом и авто пострадали из-за атак ВСУ в Курской области за сутки

С 09:00 27 января до 07:00 28 января в Курской области ликвидировали 30 беспилотников. Установлено пять сбросов взрывных устройств и 53 артиллерийских обстрела отселенных районов области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Никто не ранен, но в результате атак беспилотников и падения их обломков в нескольких населенных пунктах Курской области зафиксированы повреждения. В поселке Хомутовка Хомутовского района пострадала оконная рама одного из зданий. В Курске обломок БПЛА повредил газовую трубу, электрические провода, а также фасад, крышу и окна административного здания. В деревне Татаренкова Курского района обломком поврежден автомобиль. В селе Лозовское Октябрьского района вследствие атаки пострадали окна частного дома и забор.

Сутками ранее над Курской областью уничтожили 27 БПЛА, 11 раз были сброшены взрывные устройства. Из-за этого были повреждены семь автомобилей, а также частный дом. Мирные жители не пострадали.

Кабира Гасанова