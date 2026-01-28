РПЦ отметила вклад Свердловской области в сохранение здоровья матерей и детей

За вклад в сохранение здоровья матерей и детей, а также за внедрение в школах программ по основам православия Свердловскую область РПЦ отметила Патриаршей наградой, сообщили в свердловском минздраве. Ее вручили замгубернатора — министру здравоохранения региона Татьяне Савиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран митрополит Евгений и Татьяна Савинова

Фото: Минздрав Свердловской области митрополит Евгений и Татьяна Савинова

Фото: Минздрав Свердловской области

Награда была передана накануне на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях (МРОЧ) в Москве, которые проходят с 25 по 29 января. Мероприятие проходит под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Для губернатора Дениса Владимировича Паслера вопрос повышения рождаемости — это сегодня ключевая задача, над которой работает региональная власть. Получение награды — большой аванс в том числе. Это будет нас еще больше мотивировать, чтобы разрабатывать новые меры поддержки и внедрять все самые инновационные решения, над которыми сегодня работает правительство региона в сфере демографической политики»,— сказала замгубернатора.

Ведущим пленарного заседания чтений стал председатель оргкомитета МРОЧ, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Просвещение имеет определяющее значение для развития личности человека, раскрытия его Богом данных талантов и способностей, а также, что особенно важно, для духовно-нравственного воспитания человека и формирования его моральных качеств. Последнее измерение не просто важное, оно призвано быть смысловым стержнем для любого образовательного направления, будь то гуманитарная или естественно-научная сфера»,— сказал митрополит в обращении к патриарху Кириллу, рассказывая о мероприятиях, объединенных идеей важности нравственной составляющей образования.

Международные Рождественские образовательные чтения — церковно-общественный форум, посвященный вопросам образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Мероприятие проводится в Москве ежегодно с 1993 года.

Ирина Пичурина