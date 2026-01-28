Ранее судимый петербуржец избил молодого оппонента в парадной на Кушелевской дороге

Вечером 19 января в больницу с травмой живота в тяжелом состоянии доставили 21-летнего молодого человека, который был избит неизвестным в парадной дома 3 по Кушелевской дороге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вечером 27 января у дома 16 по Кондратьевскому проспекту полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 42-летнего петербуржца. Выяснилось, что 18 января он повдорил с потерпевшим на девятом этаже пожарной лестницы, после чего началась драка.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас правоохранители выясняют детали конфликта.

Андрей Маркелов