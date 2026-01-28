За год срок потребительского кредита в Татарстане вырос на 32,6%

Средний срок потребительских кредитов в декабре 2025 года вырос на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний срок потребкредитов в декабре вырос на 32,6% год к году

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Среди 30 регионов — лидеров по объемам потребительского кредитования наибольший средний срок кредитов в декабре 2025 года был зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,58 года), Краснодарском крае (2,57 года), Новосибирской области (2,52 года). Татарстан занял четвертое место в рейтинге, средний срок составил 2,51 года.

По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 0,9% — тогда средний срок потребкредита составлял 2,3 года.

Анна Кайдалова