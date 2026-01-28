Томича осудят за незаконный экспорт древесины на 100 млн рублей

Кировский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Томска, обвиняемого в контрабанде лесоматериалов на 100 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2020-го по 2024 год томич, действуя от имени двух коммерческих организаций, в рамках семи внешнеэкономических контрактов представил в таможенный орган поддельные декларации. В документе контрабандист указал недостоверные сведения о происхождении древесины.

Таким образом, он нелегально экспортировал пиломатериалы хвойных пород объемом более 6 тыс. куб. м.

Александра Стрелкова