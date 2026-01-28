Новосибирский производитель теплообменных аппаратов расширяет производство

Новосибирская компания ООО «Панова тех» приступила к серийному выпуску новых теплообменных аппаратов для систем вентиляции и кондиционирования коммерческих, жилых и промышленных зданий. Мощность производства составит до 5 тыс. изделий ежегодно, что позволит полностью заместить импорт, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП) России.

В расширение производственных линий инвестировано 144 млн руб., из которых 107 млн руб. в виде льготного займа предоставил ФРП.

«Мы установили несколько роботизированных линий для производства рекуператоров с замковым соединением штампованных пластин, тем самым значительно повысив качество и эксплуатационные характеристики изделий», — рассказал генеральный директор ООО «Панова тех» Ростислав Яковлев.

В числе заказчиков изделий компании — производители вентиляционного оборудования России, Белоруссии и Казахстана.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Панова тех» зарегистрировано в Новосибирске в июле 2020 года, компания специализируется на производстве промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Единственным учредителем является ООО «Неватом», которое принадлежит Андрею и Константину Ростиславовичам Яковлевым. В 2024 году выручка ООО «Панова тех» достигла 343,2 млн руб. (в 2023 году 175 млн руб.), чистая прибыль составила 29,9 млн руб. (в 2023 году 5,4 млн руб.).

Лолита Белова