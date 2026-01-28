В Челябинской области предлагаемые зарплаты за три года выросли на 39%

В Челябинской области в 2025 году средняя предлагаемая зарплата составила 69,6 тыс. руб. За последние три года жалованье выросло на 39%, сообщает HH.ru.

Выше, чем в среднем, увеличилась зарплата в 82 профессиях. Лидерами среди специальностей по динамике роста предлагаемого жалованья стали промоутеры (зарплата в 2025 году — 65 тыс. руб.; увеличилась к 2023-му на 117%), водители (148,6 тыс. руб.; +94%) и электромонтажники (112,4 тыс. руб.; +92%). Также в топ-10 вошли маляры (150,8 тыс. руб.; +92%), монтажники (155,1 тыс. руб.; +81%), директора по персоналу (150 тыс. руб.; +79%), артисты (50 тыс. руб.; +67%), сварщики (177,6 тыс. руб.; +66%), кредитные специалисты (65,7 тыс. руб.; +63%) и архитекторы (80 тыс. руб.; +60%).

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область находится на втором месте по росту предлагаемой зарплаты за три года. При этом по величине жалованья субъект стал аутсайдером в УрФО.

Виталина Ярховска