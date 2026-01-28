Улицу Маршала Захарова затопило холодной водой, на месте работает «Водоканал»

Утром 28 января холодная вода затопила проезжую часть у дома 35 по улице Маршала Захарова. В девять часов на место прибыли сотрудники «Водоканала», которые сейчас обследуют поврежденный участок. Принадлежность поврежденного трубопровода устанавливается.

Это далеко не первая авария в Красносельском районе за последнее время. Так с 29 декабря из-за аварии на ТЭЦ-15 жители ряда домов на улицах Маршала Захарова, Кузнецова и Ленинском проспекте периодически остаются без горячей воды либо получают ее низкого качества.

Андрей Маркелов