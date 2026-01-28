Экс-директор «Агидельводоканала» обвиняется в присвоении и растрате

Краснокамский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора МУП «Агидельводоканал», обвиняемого в присвоении и растрате имущества предприятия, с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Рамиле Галееве, руководившим МУП с августа 2023 года по август 2024 года.

По версии следствия, в июне 2024 года директор обратился к бывшему подрядчику, ранее выполнявшему работы для предприятия с использованием спецтехники, с просьбой оформить счет на оплату якобы оказанных им транспортных услуг на сумму более 360 тыс. руб. Деньги руководитель присвоил.

Также экс-руководитель купил роторную косилку для организации по завышенной стоимости, часть затраченных денег продавец вернул. Кроме того, он за счет бюджетных средств купил запчасти для личного автомобиля и машины супруги.

Ущерб бюджету превысил 440 тыс. руб., который прокурор взыскал через суд.

Обвиняемый не признал вину.

МУП «Агидельводоканал», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Агидели в июне 2020 года. Компания занимается забором, очисткой и распределением воды.

Майя Иванова