В Бузулуке прокуратура проверит температурный режим в Финансово-экономическом колледже

Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев поручил организовать проверку по информации из интернета о нарушении температурного режима в Финансово-экономическом колледже в Бузулуке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что межрайонная прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Будет принят комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений.

Руфия Кутляева