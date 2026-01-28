Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Бузулуке прокуратура проверит температурный режим в Финансово-экономическом колледже

Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев поручил организовать проверку по информации из интернета о нарушении температурного режима в Финансово-экономическом колледже в Бузулуке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что межрайонная прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Будет принят комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений.

Руфия Кутляева