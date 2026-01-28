Бизнес понадеялся на «Машеньку»

Малый бизнес запустил флешмоб «Я/Мы "Машенька"» об историях своего неуспеха. Это произошло после того, как сеть пекарен «Машенька» получила преференции правительства. Теперь предприятие будет расширяться, сообщил “Ъ FM” его владелец Денис Максимов. В Подмосковье появится еще пять-шесть новых точек, отметил предприниматель. Чем недовольны бизнесмены? И почему случай «Машеньки» особенный? Разбирался Леонид Пастернак.

Подмосковную пекарню «Машенька» спасают всем Кремлем и правительством. Ее владелец Денис Максимов сначала пожаловался президенту России Владимиру Путину на налоговую нагрузку из-за НДС на малый бизнес, потом угостил президента пирожками, а после объявил о закрытии. Проблемы у «Машеньки» начались после отмены патентной системы налогообложения. Вместо 120 тыс. руб. в год с января платежи пекарни выросли до 400 тыс. руб. При рентабельности бизнеса в 15% такая нагрузка стала критичной, говорил Максимов.

Министр экономического развития Максим Решетников после обращения бизнесмена к Путину предложил избавить частный сектор от НДС при средних по отрасли зарплатах, ввести пониженные страховые взносы при выходе из категории «общепит» и региональные льготы. Помимо этих, «Машенька» получила персональные преференции, признался “Ъ FM” Максимов: «Был даже разработан план развития пекарни "Машенька". Поехал я с одной проблемой, а вернулся уже с готовой стратегией. Мне предложили льготную аренду земельных участков, на которых я могу разместить объекты — пекарни. Их я буду строить за свой счет с помощью субсидий правительства Московской области, Люберецкого района, пока я еще не знаю. Еще есть возможность получить финансовую поддержку при покупке дорогостоящего оборудования.

Безусловно, сейчас уже можно задуматься о развитии, что мы, собственно, и сделали».

Остальным малым бизнесам везет меньше. С 2026 года базовая ставка НДС увеличилась с 20% до 22%. При этом теперь порог выручки бизнеса не должен превышать 20 млн руб. С 2027 года — 15 млн руб., с 2028-го — 10 млн руб. Новые правила вызвали возмущение в деловом сообществе и предприниматели запустили флешмоб «Я/Мы "Машенька"». Выжить при такой нагрузке невозможно, рассказала “Ъ FM” участница акции, владелица «Горельской пекарни» из Тамбовской области Анна Тютюнникова: «В 2025-м мы работали на патенте, который стоил 85 тыс. руб. в год. Плюс мы платили страховые взносы за сотрудников. В этом году патент нам уже не дают, потому что выручка превысила эти 20 млн., и предлагают выбор: либо НДС 5% плюс упрощенная система налогообложения, либо 15% от разницы между доходами и расходами, либо 6% от выручки. Если 6% — это уже 11% от выручки, если 15% — там нужно считать, либо система АОСН, где идет 8% от всей прибыли».

По данным “Ъ”, из-за повышения налогов только в Москве могут закрыться 500 кафе и ресторанов. Однако выход из категории «общепит» ради новых льгот будет выгоден не всем, говорит сооснователь баров «Сюр» и «Интеллигенция» Никита Фомкин: «Мы страдаем только от того, что у наших коллег-поставщиков из-за НДС повысились цены.

Но есть и у меня заведения, которые попали на НДС только из-за того, что не соблюдали эти легкие правила».

«Машенька» — это шанс для малого бизнеса указать властям на серьезный кризис в частном секторе, подчеркивает правозащитник и бизнесмен Александр Хуруджи: «После того, как все внимание было приковано к "Машеньке", бизнес увидел возможность достучаться до правительства и сказать, что для него пропорция увеличения дополнительных расходов на исчисление этих налогов, их оплата, очень существенна. Плюс придется нанимать бухгалтера и так далее».

Похоже, «Машенька» сдаваться не собирается. Денис Максимов готов защищать малый бизнес в ЛДПР, поспешили сообщить в пресс-службе партии. Однако сам бизнесмен в разговоре с “Ъ” заявил, что он пока только рассматривает это предложение и ждет от ЛДПР конкретики.

Леонид Пастернак