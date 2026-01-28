Минобороны и Сбер подписали соглашение по постройке центра реабилитации военных

Министерство обороны России и Сбербанк подписали соглашение о строительстве нового центра реабилитации для военных в Москве. Об этом «Ъ» сообщили представители оборонного ведомства.

Проект учреждения, рассчитанного на 200 коек, предусматривает применение высоких технологий, включая VR/AR-терапию, и комплексную диагностику. «Рассчитываем, что Центр медицинской реабилитации на базе НМИЦ им. А.А. Вишневского станет одним из важнейших элементов системы реабилитации военнослужащих, который обеспечит комплексное восстановление с применением инновационных технологий»,— заявил министр обороны Андрей Белоусов.

В тот же день было заключено трехстороннее соглашение с участием Минкультуры России о развитии объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское». Оно затронет территорию музея-заповедника «Архангельское» на части земельного участка Минобороны России, где планируют строительство «общественно полезного и социально значимого пространства» как для реабилитации военных, так и для проведения культурных и спортивных мероприятий. Оба проекта реализуются при поддержке Сбербанка.