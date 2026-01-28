Из-за закрытия Крымского моста задерживаются 8 поездов, идущих через Воронеж
В связи с ночным закрытием Крымского моста задерживаются 12 поездов «Таврия», в том числе восемь следующих через Воронеж. По данным на 9:00, отставание от графика составляет от 3 до 7 часов. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Среди идущих через Воронеж поездов задерживаются следующие:
- №007 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 26 января, на 7 часов;
- №092 Москва — Севастополь, отправлением 26 января, на 5 часов;
- №195 Москва — Симферополь, отправлением 26 января, на 4,5 часа;
- №028 Москва — Симферополь, отправлением 27 января, на 3 часа;
- №068 Симферополь — Москва, отправлением 27 января, на 6,5 часа;
- №078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 января, на 5 часов;
- №196 Симферополь — Москва, отправлением 27 января, на 3,5 часа;
- №092 Севастополь — Москва, отправлением 27 января, на 4 часа.
Отмечается, что утром движение поездов было возобновлено. По данным «Ъ-Кубань», ночью из-за атаки ВСУ закрывался Крымский мост. Ранним утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о поражении двух воздушных целей над Черным морем. Он уточнял, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали. В Минобороны сообщили, что за ночь над Крымом сбили 23 беспилотника, еще шесть — над Черным морем.