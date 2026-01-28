Из-за закрытия Крымского моста задерживаются 8 поездов, идущих через Воронеж

В связи с ночным закрытием Крымского моста задерживаются 12 поездов «Таврия», в том числе восемь следующих через Воронеж. По данным на 9:00, отставание от графика составляет от 3 до 7 часов. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Среди идущих через Воронеж поездов задерживаются следующие:

№007 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 26 января, на 7 часов;

№092 Москва — Севастополь, отправлением 26 января, на 5 часов;

№195 Москва — Симферополь, отправлением 26 января, на 4,5 часа;

№028 Москва — Симферополь, отправлением 27 января, на 3 часа;

№068 Симферополь — Москва, отправлением 27 января, на 6,5 часа;

№078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 27 января, на 5 часов;

№196 Симферополь — Москва, отправлением 27 января, на 3,5 часа;

№092 Севастополь — Москва, отправлением 27 января, на 4 часа.

Отмечается, что утром движение поездов было возобновлено. По данным «Ъ-Кубань», ночью из-за атаки ВСУ закрывался Крымский мост. Ранним утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о поражении двух воздушных целей над Черным морем. Он уточнял, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали. В Минобороны сообщили, что за ночь над Крымом сбили 23 беспилотника, еще шесть — над Черным морем.

Алина Морозова