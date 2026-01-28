В Ярославле стартует реконструкция трамвайного путепровода
В Ярославле начинаются работы по реконструкции трамвайного путепровода вблизи улицы Выставочной в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
«Работы должны быть завершены к середине лета, после чего трамвайное движение будет продлено до Ярославского моторного завода»,— уточнил губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, в текущем году планируется купить 17 единиц спецтехники 11 видов для обслуживания путей и контактной сети, устранения схода вагонов с рельсов и их буксировки, а также для уборки снега. На 2026-й год также запланировано завершение строительства объектов энергообеспечения и обслуживания: шести тяговых подстанций и диспетчерского центра. В 2027-м году намерены ввести в эксплуатацию новое депо.