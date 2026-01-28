На встрече с представителями китайской компании Hangzhou Nabel Holding Group Co. Ltd. в Агентстве инвестиционного развития Татарстана представили проект по строительству в республике завода по производству высококачественной керамики. Информация опубликована в Telegram-канале III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет 18–19 августа 2025 года в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская компания планирует построить в Татарстане завод по производству керамики

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Китайская компания планирует построить в Татарстане завод по производству керамики

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно представленному плану, объем инвестиций в проект составит около $70 млн. Предприятие планирует выпускать керамическую плитку и индивидуальные керамические изделия для дома. Ожидается, что реализация проекта позволит создать от 800 до 1 тыс. рабочих мест.

После переговоров представители компании посетили производственные парки Татарстана и особые экономические зоны для выбора возможной площадки под размещение будущего предприятия.

Анна Кайдалова