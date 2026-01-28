Оренбуржье — на втором месте в рейтинге Минэнерго РФ по догазификации

Оренбургская область является одним из лидеров среди субъектов РФ в рейтинге по догазификации, который ведет Минэнерго РФ. Регион занял второе место. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации главы региона, уровень газификации в области один из самых высоких — 97,8%. В программу социальной догазификации включено более 10 тыс. частных домов в 604 населенных пунктах области. Более 9 тыс. домовладений уже подключены к газовым сетям.

По программе социальной газификации газовые сети бесплатно проводят до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов. Определено 164 СНТ, подлежащих догазификации в 6 муниципальных образованиях и городах: Оренбурге, Орске, Бузулуке, Новотроицке, Сорочинском муниципальном округе и Оренбургском районе. 1169 домовладений в них уже подключены к газу, что составляет более половины от заключенных договоров.

Руфия Кутляева