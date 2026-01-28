Челябинская компания получила 100 млн рублей на покупку роботов

Фонд развития промышленности Челябинской области выдал льготный займ в размере 100 млн руб. производителю нефтегазового оборудования и элементов трубопроводов «АВГ Арматура». На эти деньги компания намерена приобрести и установить десять отечественных роботизированных комплексов, сообщает пресс-служба ФРП.

Общая сумма инвестиций в проект по роботизации и автоматизации производственных процессов составил 126 млн руб. «АВГ Арматура» заключила договор с ООО «Заводом роботов» на поставку и присоединение комплексов, которые смогут поднимать грузы до 120 кг. По данным исполнительного директора компании Игоря Воронина, после интеграции роботов в производство выпуск продукции увеличится на 25%.

Заем в размере 100 млн руб. выделены предприятию на пять лет под 2% годовых.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АВГ Арматура» было зарегистрировано в 2016 году. Единственным учредителем до 2020 года являлось ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Сейчас 100% уставного капитала ООО принадлежит его директору Игорю Архипову. «АВГ Арматура», как и «Завод роботов» работает на промышленной площадке ЧКПЗ. «Завод роботов» принадлежит совладелице ЧКПЗ Марине Гартунг.

Ольга Воробьева