В Знаменске будут судить главу УК, по вине которого погибла пенсионерка

В Астраханской области перед судом предстанет исполнительный директор управляющей компании, по чьей вине погибла пожилая женщина от упавшего дерева. Следователи передали уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в суд. Об этом сообщил региональный следком.

В Знаменске из-за бездействия главы УК сухое дерево убило пенсионерку

В Знаменске из-за бездействия главы УК сухое дерево убило пенсионерку

Инцидент произошел в 2025 году в многоквартирном доме на улице Комсомольской в Знаменске. По версии следствия, исполнительный директор обслуживающей его УК знал о представляющих опасность деревьях на придомовой территории. Тем не менее фигурант не принял никаких мер, чтобы их обрезать, удалить или оградить опасный участок. Жители неоднократно жаловались на угрозу.

27 июня прошлого года дерево упало на лавочку, на которой сидела женщина 1949 года рождения. Она получила тяжелые травмы и скончалась.

