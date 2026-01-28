Прокуратура начала проверку сообщений о низкой температуре в школах в Башкирии

Прокуратура Кировского района Уфы и Белорецкая межрайонная прокуратура проводят проверку информаций о нарушении температурного режима в местных школах.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в интернете опубликована информация «об организации учебного процесса в холодных классах в двух школах».

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением зданий учебных учреждений, соблюдению требований законодательства об образовании, выполнению санитарно-эпидемиологических норм»,— заявили впрокуратуре.

Олег Вахитов