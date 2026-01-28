Глава краевой общественной палаты покинула еще один общественный пост

Председатель Пермской общественный палаты Пермского края шестого созыва Лилия Ширяева покинула должность руководителя Пермского краевого совета женщин. Новым председателем организации стала выпускница международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» и активный участник Евразийского женского форума Елена Савельева. О ее назначении сообщила газета «Звезда».

Лилия Ширяева в беседе с «Ъ-Прикамье» сообщила, что осталась в организации в должности заместителя. Она отметила, что возглавляла организацию на протяжении шести лет. «Это большая общественная нагрузка, поэтому я решила сосредоточиться на проектах, а организационные вопросы оставить»,— пояснила она свое решение об уходе с должности руководителя.

Напомним, ранее также стало известно о том, что Лилия Ширяева покинет общественную палату Пермского края по истечении ее полномочий в шестом созыве.