Оператор станка в Уфе погиб, используя оборудование не по назначению

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 28-летнего оператора ЧПУ ООО «Эко-Альянс».

9 октября 2025 года в производственном цехе предприятия во время работы на токарно-винторезном станке руку работника затянуло в механизм, и пострадавший ударился головой о крутящий элемент оборудования. Он скончался на месте.

Расследование установило, что оператора ЧПУ допустили к самостоятельной работе без проведения инструктажей по охране труда и стажировки. Согласно независимой технической экспертизе станка, при работе на нем оператор использовал в качестве инструмента два абразивных круга, предназначенных для болгарки. Пострадавший во время обработки держал деталь в руках, прижимая ее к вращающемуся абразивному кругу, так как на станке не было приспособлений и упоров для закрепления и удерживания обрабатываемой детали, потому, что агрегат был переделан. Как пояснила руководитель Гострудинспекции в республике Татьяна Астрелина, на предприятии самовольно, без участия проектной организации, изменили конструкцию токарно-винторезного станка, демонтировав узлы, ограждения и другие элементы, и он использовался не по назначению — в качестве точильного станка.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Альянс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июне 2004 года. Компания занимается ремонтом машин и оборудования. Владелец — Азат Ихсанов. Выручка в 2024 году составила 81,98 млн руб., чистая прибыль — 11,75 млн руб.

Майя Иванова