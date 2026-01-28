В Перми задержали оператора сим-боксов

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 19-летнего уроженца Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Предварительно установлено, что подозреваемый откликнулся на предложение о работе в одном из мессенджеров. По указанию кураторов молодой человек прибыл в Пермь из Ростовской области, арендовал квартиру и разместил в ней оборудование. В его обязанности входило обеспечение бесперебойной работы сим-боксов, активация, установка и замена сим-карт. За это ему обещали платить 400 долларов в неделю. Каждые семь дней он должен был менять квартиру, и до задержания подозреваемый успел сменить три адреса.

В ходе обыска в арендуемой квартире полицейские обнаружили три сим-бокса на 32 слота, 542 сим-карты различных операторов сотовой связи, 32 антенны, маршрутизаторы и другое оборудование. В сотовом телефоне злоумышленника найдены переписки с кураторами. Сим-бокс — небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильный кол-центр: в него устанавливаются десятки сим-карт, в результате оператор может одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать СМС-сообщения.

В специализированном следственном отделе Управления МВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ГУ МВД по Пермскому краю напоминает, что сим-боксы используются для обеспечения деятельности телефонных мошенников. «Одноразовые помощники» аферистов являются соучастниками преступлений.