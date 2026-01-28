85 секунд до «ядерной полуночи» — стрелки часов Судного дня передвинулись еще ближе к роковому значению. Это самый худший показатель с момента старта проекта в 1947 году. Таким образом ученые-эксперты оценили уровень глобальных угроз на современном этапе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает не волноваться.

Конец света близок как никогда. До ядерной полуночи осталось 85 секунд — это рекордный показатель со знаком минус с момента запуска часов Судного дня в 1947 году. Для сравнения: в 2025-м до часа икс было 89 секунд. То есть все также плохо, но не до такой степени. Впрочем, нужно все-таки успокоить тех, кто не в курсе, о чем идет речь. Хвататься за сердце и бежать к пруду с камнем на шее пока что рановато. Поживем еще. Собственно, часы Судного дня — это не часы в буквальном смысле слова, а проект журнала Чикагского университета под названием «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists). Привлеченные специалисты оценивают различные угрозы современного мира и не только военные, делают выводы и, соответственно, переводят стрелки.

Не будем углубляться в подробности, кто желает, может ознакомиться самостоятельно, там много интересной информации. Главное, что подчеркивают авторы: это не пророчества, не откровения различных провидцев, шарлатанов и сект, а именно научная деятельность, математическая формула. Подобное не значит, что ядерная зима немедленно наступит. Хотя, конечно, есть большой повод задуматься, остановиться и осмыслить все происходящее, а то может так статься, что в следующем году будет 10, а то и пять секунд. С условием, что мы, конечно, доживем.

Не будем открывать по этому поводу дискуссию, тем более с экспертами, среди которых, как утверждает журнал, немало нобелевских лауреатов. Трудно не согласиться с тем, что мир живет в условиях именно затяжного системного кризиса. Быстро из него выйти не получается. Кроме непосредственной угрозы ядерной конфронтации, другие вызовы уходят на второй план. И это тоже усугубляет и без того непростую ситуацию. Вот часы и тикают. Но если решение все-таки будет найдено, разрядка наступит, тогда по логике вещей они покажут все-таки лучшее время. В этой связи возникнет угроза, что интерес к часам Судного дня начнет постепенно угасать. И зачем они тогда? В общем и целом пугать человечество всякими катаклизмами — дело беспроигрышное, и, главное, оно открывает большие бизнес-возможности. Люди боятся неизвестности и любят непонятное, пытаются познать неизведанное. Общий смысл в том, что они не могут получить однозначного ответа на вопрос: так "бахнет" в итоге или нет? Это дает прямую возможность продолжать двигать стрелки, повышая собственную популярность.

Между тем главная проблема заключается в том, что так называемые сильные мира сего ни на какие часы Судного дня внимания не обращают. У них свои измерители и свое время. Они сами предпочитают двигать стрелки и делать выводы. Так что остается рассчитывать исключительно на здравый смысл и страх оказаться в мире ином.

Дмитрий Дризе