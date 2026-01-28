Жителя Ижевска осудили за попытку сбыта 1,5 кг кокаина и мефедрона

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 30-летнему местному жителю за покушение на сбыт 1,55 кг мефедрона и кокаина (ст. 228.1). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в сентябре 2025 года ранее не судимый молодой человек приобрел 1,5 кг наркотиков для сбыта. Запрещенные вещества он забрал из закладки. Для продажи наркотиков обвиняемый купил свертки, в дальнейшем планируя делать тайники, и установил на телефон приложение, позволяющее делать фотографии с указанием геопозиции.

Его задержали сотрудники ФСБ. Наркотики были обнаружены и изъяты. Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Владислав Галичанин