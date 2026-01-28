ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с 28 января снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта (п. п.). Теперь минимальная ставка составляет 19,3% годовых при покупке жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке, сообщили в пресс-службе банка.

Снижение ставок стало возможным благодаря улучшению макроэкономических условий, в том числе снижению ключевой ставки ЦБ. Минимальные ставки с учетом предусмотренных скидок действуют на приобретение недвижимости на любом из рынков. При рефинансировании существующих ипотечных кредитов ставка составляет 19,6% годовых.

Условия ипотечных программ с господдержкой остались без изменений. Ставка по семейной и IT-ипотеке сохраняется на уровне 6% годовых, а по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах — 2% годовых. В комбинированных ипотечных программах минимальные ставки в ВТБ начинаются от 6,97% в зависимости от условий.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин отметил, что рынок ипотеки прошел переломную точку и в этом году покажет положительную динамику. По его словам, многие клиенты уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, рассчитывая на будущее рефинансирование.

Ранее ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 п. п. Минимальная ставка по таким займам без дополнительных условий теперь составляет 23,1% годовых.