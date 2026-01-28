В пользу родителей убитого у ТРК «Космос» подростка взыскали 5,6 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил требования о компенсации морального вреда родителям 17-летнего Игоря Евстафьева, которого убили около ТРК «Космос» в 2023 году. Четверо осужденных за преступление должны выплатить им в общей сложности 5,6 млн руб. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиками по гражданскому иску выступали четыре из восьми уроженцев Таджикистана, находившихся на месте преступления, — Тоир Джалилов, Шахром Миров, Абдулвахоб Сабуров и Шахзод Сатторов. Каждый из них должен выплатить по 700 тыс. руб. и матери, и отцу. Решение вынесли 26 января 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Игорь Евстафьев погиб вечером 9 апреля 2023 года. Суд установил, что граждане Таджикистана, вооружившись палками и камнями, побежали с угрозами в сторону группы подростков. Среди них был и 17-летний школьник Игорь Евстафьев. Один из подростков получил удар в спину брошенной палкой. Пострадавшие попытались убежать, из-за чего нападавшие начали их преследовать. Шахром Миров догнал Игоря Евстафьева, после чего ударил его кулаком и ножом. После этого Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов присоединились к нему, продолжив избивать школьника руками, ногами и палками. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Всех четверых признали виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Шахром Миров получил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Шахзод Сатторов — 14 лет, Абдулвахоб Сабуров — 12 лет, Тоир Джалилов — девять с половиной лет. Еще четырех фигурантов суд признал виновными только в хулиганстве. Они тоже получили реальные сроки.

