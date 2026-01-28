В Ульяновске капитально отремонтируют улицу Спасскую

В Ульяновске начали подготовку к капитальному ремонту улицы Спасской в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватят участок от улицы Ленина до бульвара Пластова и включат полную реконструкцию проезжей части, замену трамвайных путей, тротуаров и освещения в историческом стиле. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин, отметив, что рассматриваются варианты минимизации неудобств для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для снижения последствий ремонта для транспортной инфраструктуры «Ульяновскэлектротранс» заменит рельсошпальную решетку в короткие сроки. В ходе работ будет организовано попеременное движение трамваев по одному пути — сначала в сторону ул. Ленина, затем в сторону ул. Радищева.

Ремонт планируют начать в апреле 2026 года и завершить в августе. «Городской теплосервис» обновит участок теплосети в районе памятника Аркадию Пластову, чтобы избежать повторного вскрытия асфальта. На улицах Дворцовой и Дмитрия Ульянова временно введут двустороннее движение и создадут дополнительные парковочные места. В 2026 году также запланированы работы по замене асфальта на ул. Гимова и бульваре Новый Венец.

Андрей Сазонов