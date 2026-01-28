Ночью над Астраханью сбили 4 беспилотника

По информации Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией Астраханской области силами ПВО было уничтожено 4 БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» был объявлен накануне в 20:40.

Информации про отбой пока не поступало. Сегодня в 7:20 утра глава Ахтубинска Александр Сиваков объявил о введении «красного» режима опасности атаки БПЛА на севере области. В 9:05 его отменили.

Всего над территорией российских регионов в ночь с 27 на 28 января силы ПВО перехватили и уничтожили 75 вражеских дронов.

Марина Окорокова