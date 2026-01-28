В Ижевске стартовал технофест с «Лигой боевых роботов» и «Дрон-рейсингом»

VI Международный открытый научно-технический фестиваль робототехники «Калашников-Технофест» проходит в Ижевске с 27 января по 1 февраля. В этот раз в соревнованиях принимают участие около 500 школьников и студентов из 20 регионов РФ.

На сайте мероприятия указано, что фестиваль проходит на нескольких площадках: ИжГТУ, «Академия Калашников», УдГУ. Участники соревнуются в «Робосумо» (цель — вытолкнуть соперника за пределы арены), «Лиге боевых роботов» и нескольких дисциплинах БПЛА — «Фигурное воздухоплавание» (коптер автономно проходит трассу) и «Дрон-рейсинг». Действует выставка экспонатов и проектов предприятий «Беспилотные системы и робототехника».

Первый день фестиваля начался с соревнований БПЛА. «Ребятам нужно было написать код, по которому дрон точно и быстро пролетит по заданному маршруту,— сказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.— Такой автономный полет. Его используют сегодня наши операторы в зоне СВО. В перспективе — автономно “коптеры” и “крылья” летать будут на гражданке. Например, при патрулировании больших территорий». 28 января соревнования продолжатся.