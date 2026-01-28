Экс-депутат заксобрания ликвидировал собственное ИП

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Елохов ликвидировал собственное ИП, зарегистрированное меньше года назад. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Елохов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юрий Елохов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юрий Елохов являлся депутатом заксобрания Пермской области третьего созыва (2001–2006 годы), краевого парламента первого (2006–2011) и второго (2011–2016) созывов. В 2016 году депутат пытался переизбраться по округу №24, но проиграл Сергею Ветошкину.

ИП господин Елохов зарегистрировал 5 февраля 2025 года. Деятельность юрлица указана как розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.