В Пермском крае вводится уведомительный порядок использования беспилотников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому на территории региона вводится уведомительный порядок использования беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Пермского края.

Согласно опубликованному документу, признается утратившим силу указ губернатора от 19 июня 2023 года «О запрете использования беспилотных воздушных судов». Пользователи беспилотников обязаны теперь не менее чем за один час до начала полета уведомлять территориальные отделы полиции и Единой дежурно-диспетчерской службы о типе беспилотного воздушного судна, времени и месте запуска, зоне полета и его продолжительности.