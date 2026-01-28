На Байкале перевернулся автомобиль с туристами

В Ольхонском районе Иркутской области перевернулся автомобиль УАЗ, съехав в расщелину во льду озера Байкал. Погибла одна из находящихся в салоне туристок. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Другие пассажиры не пострадали, уточнили в МВД по Иркутской области со ссылкой на очевидцев. Как выяснил Telegram-канал SHOT, жертвой ДТП стала туристка из Китая, а ранены — четверо. УАЗ перевернулся в 1 км от населенного пункта Хужир — пролив Малое Море в Ольхонском районе.

На опубликованном прокуратурой фото видно, что УАЗ лежит колесами вверх на льду. Существенных повреждений у авто нет, открыта пассажирская дверь. Поблизости — трудно различимые предметы, похожие на термосы или детали машины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.