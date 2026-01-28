«Ведомости»: суд Амстердама снял арест с 50% доли «Газпрома» в Wintershall Noordzee

Апелляционный суд Амстердама освободил от ареста 50%-ную долю «Газпрома» (MOEX: GAZP) в газодобывающей компании Wintershall Noordzee, сообщают «Ведомости». Акции арестовали по иску украинской компании «Автодоркомплект» к России и «Газпрому». Однако суд уличил «Автодоркомплект» в попытке обойти суверенный иммунитет России.

«Автодоркомплект» занимался добычей, переработкой и продажей гранита, но сейчас находится в стадии банкротства. Согласно судебным материалам, бизнес «Автодоркомплекта» был отчужден государственным предприятием Донецкой народной республики. В августе 2024 года суд на Украине признал «Газпром», «Газпром капитал» и «Газпром интернэшнл лимитед» несущими ответственность по долгу России перед «Автодоркомплектом».

В июне 2025 года украинская компания обратилась в Окружной суд Амстердама, потребовав ареста имущества «Газпром интернэшнл лимитед» и еще трех структур «Газпрома» — «Западной Азии», Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East. Суд удовлетворил заявление «Автодоркомплекта», установил сумму иска в €660 млн. Также были арестованы принадлежащие «Газпром интернэшнл лимитед» 50% в Wintershall Noordzee, 100% в Gazprom International Projects (Нидерланды), 100% в Gazprom EP International Services (Нидерланды), 100% акций Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East.

В сентябре «Газпром интернэшнл лимитед» и три структуры «Газпрома» обжаловали арест в апелляционном суде, и тот встал на сторону ответчика. Суд счел, что «Автодоркомплект» злоупотребил правом в попытке обойти юрисдикционный иммунитет, на который Россия может рассчитывать. Кроме того, суд счел, что интерес структур «Газпрома» в снятии ареста перевешивает интерес «Автодоркомплекта» в его сохранении.