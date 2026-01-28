За год жители Челябинской области взяли у банков 85 млрд рублей на покупку жилья

Банки Челябинской области выдали 24,77 тыс. ипотечных кредитов на сумму 85,7 млрд руб. в 2025 году. Средний размер займа составил 3,46 млн руб., а срок выплаты — 249 месяцев, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В декабре прошлого года в Челябинской области граждане оформили 3982 ипотек на общую сумму 15,5 млрд руб. По сравнению с ноябрем показатели увеличились на 46% и 57% соответственно. Кроме того, вырос средний чек ипотечного займа — на 7%, до 3,89 млн руб. Челябинская область также заняла десятое место в рейтинге 50 субъектов РФ по объему ипотечного кредитования в декабре.

В целом по России по итогам 2025 года банки выдали 996,06 тыс. кредитов на покупку жилья на сумму 4,42 трлн руб. Количество выдач и объем снизились на 14% и 9% соответственно в сравнении с предыдущим годом.

Ольга Воробьева