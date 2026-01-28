В Челябинске завели уголовное дело из-за отравления девяти собак

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Причиной стали найденные тела девяти собак с признаками отравления, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Информация о гибели собак появилась в СМИ. Надзорное ведомство установило, что в отдел полиции поступили обращения об обнаружении тел животных на садовом участке СНТ «Слава». Во время осмотра места участковый нашел девять мертвых собак, по предварительным данным, с признаками токсического отравления. Прокуратура направила материалы в полицию и внесла требование для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Его удовлетворили и завели дело.

Виталина Ярховска