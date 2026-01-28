Объявлен тендер на второй этап возведения здания ЦКП в технопарке Новосибирска

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на второй этап строительства здания №1 центра коллективного пользования (ЦКП) в блоке «В». Стартовая цена контракта составила более 1,5 млрд руб., средства будут выделены из бюджета Новосибирской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 февраля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, общая площадь застройки составит 1,7 тыс. кв. м. Площадь возводимого 12 этажного здания — 11,7 тыс. кв. м. Среди прочих работ подрядчику предстоит провести озеленение территории, обустроить малые архитектурные формы и наружное освещение. Срок исполнения контракта установлен в течение 716 календарных дней с момента начала выполнения работ.

В марте 2025 года АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на выполнение первого этапа работ по строительству здания №1 ЦКП (блоки «А» и «Б»). Торги выиграло ООО «Реалстрой» (Красноярск). Контракт с компанией был заключен на сумму 2,4 млрд руб. Здание общей площадью 16,88 тыс. кв. м расположится на 12 надземных и 1 подземном этажах.

Александра Стрелкова