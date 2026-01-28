Руководителем аппарата губернатора Ямала назначена Ирина Пермякова
На должность руководителя аппарата губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначена Ирина Пермякова, сообщили в региональном правительстве.
Ирина Пермякова
Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
В 2005 году госпожа Пермякова начала работу в департаменте внешних связей ЯНАО, где проработала почти 15 лет. Там она прошла трудовой путь от специалиста до заместителя начальника управления международной и внешнеэкономической деятельности. С 2020 года работала в аппарате губернатора помощником главы региона.
Ранее аппаратом губернатора руководила Светлана Твердовская — она работала там с 2003 года, а теперь получила пост директора департамента внутренней политики Ямала. До этого возглавлявший департамент Сергей Климентьев назначен заместителем губернатора ЯНАО.